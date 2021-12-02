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    Попытался остановить пьяного водителя большегруза: за жизнь полицейского борются врачи

    2 Декабря 2021, 20:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице полицейский, рискуя жизнью, запрыгнул в кабину большегруза, останавливая пьяного водителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    2 декабря в 14.00 часов по улице Кошкарбаева при несении службы старшим инспектором Специализированного батальона патрульной полиции ДП города Нур-Султана Архатом Ракишевым была замечена автомашина Howo, которая грубо нарушала правила дорожного движения, создавая аварийную ситуацию. Водитель автомашины, не подчинившись законным требованиям полицейского, продолжил движение. Сотрудник полиции, оценив ситуацию и осознавая, что водитель многотонного груженого бетоном автомобиля находится в неадекватном состоянии, не реагирует на требования, создавая угрозу жизни граждан и возможной беды в центре города на оживленной улице с плотным потоком транспорта незамедлительно принял решение по остановке автомашины. По радиостанции он запросил помощь, обозначив место расположения. Затем полицейский запрыгнул в кабину большегруза, где водитель оказал сопротивление. Вследствие этого сотрудник упал на проезжую часть. Полицейскими автомашина была заблокирована, водитель задержан.

    От водителя исходил сильный запах алкоголя. По результатам освидетельствования нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС ДП города Нур-Султана. Проводится расследование. Автомашина водворена на коммунальную стоянку. 29-летний капитан полиции Архат Ракишев госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. За жизнь полицейского сейчас борются врачи. В органах внутренних дел он с 2015 года.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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