Популярность Netflix в Японии оказывает давление на курс иены

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Спрос на услуги таких потоковых компаний, как Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, по словам экспертов, настолько велик в Японии, что это оказало давление на национальную валюту, иену, которая просела по отношению к доллару, передает МИА «КАЗИНФОРМ» со ссылкой на Investing.com.

Такой спрос на цифровые услуги, как считают аналитики, отражает структурные изменения в поведении потребителей и предприятий Японии. Поскольку японские потребители, смотрящие Netflix или слушающие музыку на международных потоковых платформах, должны платить за эти услуги, отток из этих сервисов оказывает давление на иену.

Повышение платы за доступ японских клиентов к зарубежным технологическим компаниям-операторам видео, музыки и других платформ потоковой передачи развлечений стало основной тенденцией в 2022 году, когда в Японии был зафиксирован самый большой дефицит счета услуг за 20 лет — в размере 4,8 трлн иен ($34,6 млрд).

Иена потеряла стоимость по отношению к доллару США, упав в цене на 5%, а в прошлом году иена упала до самого низкого уровня по отношению к нему за более чем 30 лет, в основном из-за повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США по сравнению с Банком Японии, который сохранил ставку на низком уровне.



