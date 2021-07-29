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    Популяризация нацпроектов и брендов объединит казахстанцев в возрождении национальных традиций — Е.Тугжанов

    29 Июля 2021, 15:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 июля текущего года под председательством заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Е.Тугжанова состоялось онлайн-совещание по развитию национальных брендов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    В совещании приняли участие руководители центральных и местных исполнительных органов, были даны конкретные поручения по разработке дорожных карт данных направлений.

    «Казахстан должен развивать свои национальные проекты и бренды, популяризовать их, чтобы они стали визитной карточкой страны. Это поможет объединить казахстанцев в возрождении национальных традиций, которые поднимают дух и определяют казахстанскую идентичность», — отметил Е. Тугжанов.

    В настоящее время реализуется Дорожная карта по переходу программы «Рухани жаңғыру» на период национального возрождения. Историко-культурное наследие Казахстана способно стать действенным рычагом формирования и развития интеллектуального и высоконравственного общества с богатой исторической памятью.

    Старт массового развития «Қазақ күресі» начался десять лет назад с запуска проекта «Қазақстан Барысы». Рост популярности также наблюдается среди международных мероприятий, таких как «Алем Барысы» и «Евразия Барысы». Сегодня «Қазақстан барысы» стал своеобразным соревнованием по возрождению народного искусства и пропаганде национальных игр. Каждый год турнир посещают более 9 тысяч болельщиков, более 2 миллионов зрителей. Этот проект получил поддержку населения.

    Вторым вопросом на повестке дня стала развития казахской породы лошади Қазанат (Костанайской пароды). Из истории известно, что культура верховой езды и коневодство распространились с Великой степи. В глобальном масштабе это открыло путь к беспрецедентной революции в хозяйственной и военной сфере. На сегодняшний день, разработана дорожная карта по восстановлению и сохранению лошадей казахской породы Қазанат (Костанайской породы). Проводится работы по занесению в государственный список исторических памятников и культуры здания «Царская конюшня» и внедрение системы племенных испытаний лошадей породы Қазанат.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Культура Рухани жаңғыру
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