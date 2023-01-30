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    Популяцию сайги изучат международные эксперты

    30 Января 2023, 14:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международные эксперты приедут в Казахстан в мае текущего года для изучения вопросов популяции сайги. Об этом сообщил главный эксперт Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии и природных ресурсов Аскар Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В феврале и в мае текущего года пройдут совещания с участием международных экспертов. Именно в мае сайгаки оказывают особое влияние на сельское хозяйство. Мы приглашаем к этому времени и международных специалистов», - сказал Аскар Абдрахманов после брифинга в «Казгидромете».

    Отвечая на вопросы журналистов, он не исключил, что, убедившись в этом, а также увидев мероприятия по разведению сайгаков, эксперты могут поменять решение об ограничении на отстрел сайги.

    «Может быть. Теперь это зависит от научных предложений, научных работ», - отметил А. Абдрахманов.

    Как сообщалось ранее, более 1,8 тысячи сайгаков изымут из природных условий для научных исследований. По словам главного эксперта Комитета лесного хозяйства и животного мира, одомашнивание сайги будет проводиться по трем популяциям в пяти регионах. «Это Западно-Казахстанская, Актюбинская, Карагандинская, Акмолинская, Костанайская области», - добавил представитель Минэкологии.

    750 млн тенге планируют выделить на изучение сайгаков в полувольных условиях.

    Напомним, на территории Казахстана обитает более 90% всемирной популяции сайгаков. В связи с сокращением численности сайгаков (до 21 тысячи в 2003 году) Правительством РК принят ряд комплексных мер по их охране, в том числе введен мораторий на их пользование, который продлен до 2024 года.


    Фото:turkystan.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Наука Минсельхоз Минэкологии Животные Сайгак
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