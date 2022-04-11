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    Поправки по защите детей от кибербуллинга рассмотрят в Сенате

    11 Апреля 2022, 17:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены Бюро Сената Парламента утвердили повестку дня заседания палаты, запланированного на 14 апреля 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    На очередном заседании палаты депутаты планируют рассмотреть законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации».

    Законопроект направлен на улучшение механизмов защиты детей от любых проявлений насилия по отношению к ним, в том числе в сферах семейных отношений, образования и информационном пространстве.

    «Защита детей от буллинга и кибербуллинга является важной задачей. Я знаю, что отдельные нормы этого законопроекта вызвали определенный резонанс в обществе. Такая активность казахстанцев при обсуждении тех или иных законопроектов имеет большое значение с точки зрения учета мнения общественности. Сенаторы продолжают работу по внимательному и предметному изучению всех предлагаемых норм. Важно принять качественный закон в интересах защиты прав детей. При этом нельзя проигнорировать мнение общественности, законопроект не должен противоречить концепции «слышащего государства», - отметил Маулен Ашимбаев.

    Также члены Бюро включили в повестку заседания выступление министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина о весенне-паводковой ситуации в стране.

    Как известно, на прошлом заседании палаты сенатор Сергей Ершов озвучил свой депутатский запрос на эту тему и отметил, что почти половина гидротехнических сооружений страны находится в аварийном состоянии. В связи с этим по инициативе спикера Сената было решено пригласить на ближайшее заседание палаты министра по ЧС, для того, чтобы узнать о работе, проводимой по борьбе с паводками, а также о мерах по недопущению повторения таких ситуаций.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Сенат Маулен Ашимбаев Кибербуллинг
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