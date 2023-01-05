Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 463.31 eur/kzt 486.94

    rub/kzt 6.45 cny/kzt 67.52
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Попавший под амнистию 461 человек трудоустроен – вице-премьер

    5 Января 2023, 17:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – После январских событий трудоустроен 461 гражданин, попавший под амнистию. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Количество лиц, попавших под амнистию по Республике Казахстан – 1095. На сегодняшний день трудоустроен 461 человек. По остальным гражданам работа продолжается»,- сообщил вице-премьер, обращаясь к депутатам Мажилиса.

    Он также отметил, что государством принимаются комплексные мероприятия для поддержки молодежи. Так, в 2022 году был принят закон «О государственной молодежной политике». В рамках данного закона возраст молодежи увеличен с 29 до 35 лет. В результате, ранее в категорию молодежи входили 3 млн 700 тысяч человек, сейчас ее численность составила 5 млн 700 человек.

    «Во время январских событий сильно пострадал город Алматы. Акиматом города был принят комплексный план специально для молодежи. План предусматривает обучение молодежи, трудоустройство безработной молодежи, повышение квалификации и обеспечение жильем. Такой план был принят во всех регионах. В отношении молодежи ежегодно проводится системная работа. Он находится под контролем Правительства», - сказал Алтай Кульгинов.

    Сегодня на пленарном заседании Мажилиса перед депутатами выступил генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Алматы Мажилис Молодежь Алтай Кульгинов Трудоустройство ЧП-2022 Алматинская трагедия Январские события
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанских полицейских проверят на добропорядочность
    Правила финансирования культурных мероприятий внутри страны и за рубежом утвердят в РК
    Генпрокуратура Таджикистана отрицает причастность граждан республики к массовым беспорядкам в РК
    Цены на аренду жилья повысились - эксперт
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев поздравил православных граждан с Рождеством Христовым
    2 23 участка автодорог закрыли для транспорта в пяти областях Казахстана
    3 Какие новые объекты здравоохранения и образования появятся в Карагандинской области в 2023 году
    4 Эмомали Рахмон поздравил Президента РК с 30-летием установления дипломатических отношений с Таджикистаном
    5 Генпрокуратура Таджикистана отрицает причастность граждан республики к массовым беспорядкам в РК
    Новости партнеров