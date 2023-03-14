Попала в тестомешалку: студентка едва не лишилась руки в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Едва не лишилась руки 17-летняя студентка-повар в Костанае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Девочка, 17 лет. Рука студента-повара попала в тестомешалку. С обширными рваными ранами кожи, мышц, сухожилий, нервов, сосудов и переломами костей правого предплечья доставили в травмпункт областной детской больницы города Костаная», - сообщил заведующий отделением травматологии детской больницы Мирас Ельжасов.

Пациентка находилась три недели в реанимации, 6 недель в отделении травматологии. Было проведено 14 операций, 6 месяцев реабилитации. Благодаря слаженной работе и профессионализму врачей удалось сохранить руку студентки от ампутации.



