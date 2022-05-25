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    Понятие «беспилотное воздушное судно» появится в Казахстане

    25 Мая 2022, 13:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно законопроекту по вопросам транспорта вводятся нормы по регулированию процесса использования беспилотных летательных аппаратов. Ряд поправок также направлен на повышение безопасности движения на железнодорожном и водном транспорте. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках законопроекта по вопросам транспорта в Казахстане намерены повысить эффективность расследований крушений и аварий на железнодорожном транспорте.

    «В настоящее время расследование крушений и аварий на ж/д транспорте проводится уполномоченным органом в области транспорта, а события и инциденты – самими участниками перевозочного процесса. Учитывая ценность жизни и здоровья людей, в рамках законопроекта предлагается передать в компетенцию уполномоченного органа расследование событий, повлекших сход или столкновение подвижного состава пассажирских поездов», - сказал глава Мининдустрии на пленарном заседании Мажилиса.

    Также по совам министра, предлагается включить в компетенцию уполномоченного органа расследование аварийных случаев с судами, плавающими под государственным флагом Республики Казахстан на территориальных водах Каспийского моря.

    В сфере гражданской авиации предлагаются следующие изменения в законодательство:

    - введение нормы по регулированию процесса использования беспилотных летательных аппаратов, а именно внедрение процедуры сертификации;

    - установление требований к дистанционной идентификации и определение зон для их использования.

    Также, вводятся понятия «беспилотная авиационная система» и «беспилотное воздушное судно».

    В связи с правовым урегулированием статуса Каспийского моря, в проекте Закона внесены нормы, касающиеся правового регулирования полетов в зоне ответственности казахстанских органов над Каспийским морем.

    «Предусматриваются полномочия уполномоченного органа в сфере гражданской авиации по определению: порядка по противообледенительной защите; порядка управления опасностями, создаваемыми птицами и дикими животными при осуществлении полета; порядка использования беспилотных авиационных систем», - пояснил К. Ускенбаев.

    Ранее сообщалось, что Мажилис в первом чтении одобрил законопроект по вопросам транспорта.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Транспорт Безопасность МИИР РК Авиация
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