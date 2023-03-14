Помощь всем пострадавшим при паводке актюбинцам пообещал Ералы Тугжанов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Оперативное заседание противопаводкового штаба прошло сегодня в поселке Кобда Кобдинского района Актюбинской области. В ходе встречи с жителями глава региона Ералы Тугжанов пообещал оказать помощь каждой пострадавшей от паводка семье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

13 марта из-за резкого потепления и большого количества талых вод в поселке Кобда произошло подтопление 15 жилых домов, 28 дворов, здания ФОКа, кафе. Жители были размещены в эвакуационном пункте. Противопаводковые мероприятия в поселке продолжаются.

В ходе совещания аким области поручил сегодня завершить работу по устройству металлических водопропускных труб на участке дороги «Самара-Шымкент», который был вскрыт 13 марта в целях обеспечения безопасности жителей и предотвращения затопления населенного пункта. После завершения работ будет восстановлено движение автотранспорта.

На встрече с жителями Ералы Тугжанов рассказал об оказании помощи пострадавшим.

«В районе создана комиссия, все дома будут обследованы. Всех поддержим, средства выделим, максимально оперативно все восстановим. Будет проведен тщательный анализ данной ситуации и приняты меры по недопущению повторения паводка», - заявил Е. Тугжанов.

Ситуация в Кобдинском районе взята под личный контроль акима области.



