Полюбоваться маралами и пройти курс пантолечения предлагают туристам в Боровом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лето невозможно представить без отдыха в Боровом. Каждый год здесь наблюдается наплыв как отечественных, так и иностранных туристов. Казахстанская Швейцария не перестает удивлять. Каждый год она готовит новые сюрпризы для любителей отдыха на природе. Помимо излюбленных мест, в этих краях можно полюбоваться благородными маралами, получить пантолечение и попробовать авторскую настойку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пресс-тура мы посетили Forest Farm AQ MARAL – проект, реализованный Управлением Делами Президента для развития курорта «Бурабай». Мараловодческое хозяйство, Центр пантолечения, небольшой этноаул с настоящими юртами и национальными традициями доступны каждому туристу. Большой популярностью это место пользуется у иностранных гостей.

К слову, природная среда Бурабая очень благоприятна для разведения маралов. Горные лесостепи позволяют оленям полноценно питаться, чтобы набирать необходимый вес и органично развиваться.

В мараловодческом хозяйстве сегодня насчитывается около 300 особей этого благородного животного. Они обитают в своей естественной среде – в густом лесном массиве площадью 600 га. Тем не менее, все олени проходят регулярный ветеринарный контроль. В Центре пантолечения обеспечивается получение целебной продукции собственного производства, которая здесь же с применением новейших технологий преобразуется в чудодейственное лекарство.

Forest Farm AQ MARAL работает уже пятый год. По словам президента Казахстанской Ассоциации агросельского туризма Халиды Тулегеновой, это место пользовалось особой популярностью в период пандемии.

«К нам приезжали люди для постковидного восстановления, когда иммунитет был на износе. Наш комплекс рассчитан на 25 человек. Еженедельно практически 20 человек проходят лечение, однако на экскурсию приходит много туристов. Пантолечение полезно для поднятия иммунитета, регенерации клеток кожи ткани при нервных заболеваниях. В совокупности с хвойным воздухом цветение шишек создает эффект для поднятия иммунитета. К нам обращаются и те, кто не может забеременеть. Лечение получают лица при суставных, опорно-двигательных, нервных заболеваниях, при сниженной потенции в половой функции мужчин, женщин и в целом для восстановления организма», - сказала Халида Тулегенова.

Когда-то пятнистых оленей привезли в Бурабай из Восточного Казахстана. В местных краях даже образовались такие профессии, как панторез, пантовар. Панты – это неороговевшие рога маралов. На ощупь они мягкие как бархат. Один раз в год панты маралов срезаются, из них изготавливают отвары.

«Если не срезать им рога, они становятся жесткими. Место среза ветеринары аккуратно запечатывают, а до конца следующего года рога снова начинают отрастать. Кровь из рогов марала используется как пантогематоген для применения внутрь. Из отвара делается аппликация для суставов при суставных заболеваниях», - пояснила Халида Тулегенова.

Оздоровительный центр работает круглый год без выходных. На лечение понадобится от 7 до 10 дней. Проживание, питание и лечение стоит 26 тыс. тенге в сутки за одного человека. Помимо этого, туристы могут понаблюдать за маралами, сделать памятное фото, попробовать авторские настойки, которые очищают сосуды.