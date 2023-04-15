Полуторогодовалый малыш из Кокшетау заразился корью в самолете

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Полуторогодовалый малыш из города Кокшетау заразился корью при контакте с больным, прибывшим из Египта на одном с ним самолете. Как выяснилось, ребенок не был привит против кори по причине отказа родителей. Об этом сообщила на брифинге главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Всемирной организации здравоохранения и Центра по контролю и профилактике заболеваний, в настоящее время в мире существует угроза распространения кори, поскольку COVID-19 привел к снижению охвата вакцинацией и ослаблению эпиднадзора за этой болезнью. Осложнение эпидемиологической ситуации по кори на начало 2023 года уже отмечается в странах ближнего зарубежья. В Казахстане зарегистрировано 242 случая подозрения на корь, из них лабораторно подтверждено 147 случаев, - сказала спикер.

Как было отмечено, среди зараженных 71% - непривитые дети, 12% - с неизвестным прививочным статусом. Среди непривитых 61% составляют дети, родители которых отказались от профилактических прививок.

Всего за последние пять лет в Акмолинской области регистрация заболеваемости корью отмечалась с апреля 2018 года по апрель 2020 года. В 2020 году зарегистрировано 59 случаев, среди детей - 44 случая, в том числе среди непривитых – 42.

В регионе было зарегистрировано два летальных случая от кори. В Целиноградском районе скончался ребенок, 2011 года рождения, который не был привит по медпоказаниям, в городе Кокшетау умер взрослый, 1967 г.р., с неизвестным прививочным статусом. Заболевшие имели сопутствующие болезни, что привело к смерти при заражении инфекцией.

«В 2021 - 2022 годах лабораторно подтвержденных случаев кори в регионе не было. С начала 2023 года зарегистрировано шесть случаев подозрения на корь, из которых пять не подтверждены. В апреле зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай у полуторагодовалого ребенка из города Кокшетау. Ребенок был не привит против кори по возрасту по причине отказа родителей по личным убеждениям. Он был контактным с больным, прибывшим из Египта на одном самолете», - отметила А. Мусина.

Единственной защитой от кори остаётся вакцинация. Плановая вакцинация детям против кори проводится в возрасте 12 месяцев, а ревакцинация - в 6 лет.

В 2023 году первой вакцинации подлежит 11816 детей, охват в первом квартале составил 25,1%, по сравнению с прошлым годом отмечается увеличение на 1,5%.

«И здесь ниже среднеобластного остаются показатели в Ерейментауском (16,2%), Шортандинском (16,1%), Жаркаинском (21,5%) и Бурабайском (21,6%) районах», - резюмировала спикер.