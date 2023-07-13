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    Полуторагодовалый малыш выпал из окна четвертого этажа в Кокшетау

    13 Июля 2023, 22:55

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Пока мама мыла посуду, а папа отдыхал, полуторогодовалый малыш влез на подоконник и, опершись на москитную сетку, выпал из окна четвертого этажа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, трагедия произошла 13 июля. В этот день около 11.07 в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило телефонное сообщение от медсестры о том, что в приемный покой многопрофильной областной детской больницы (МОДБ) доставлен полуторагодовалый ребенок с диагнозом «ЗЧМТ, СГМ». Малыш упал с четвертого этажа.

    «По данному факту опрошены родители. Со слов родителей установлено, что ребенок, находясь один в спальне, залез на диван (софа), с дивана поднялся на подоконник, в этот момент окно было прикрыто москитной сеткой, которая не удержала вес малолетнего, и ребенок выпал из окна четвертого этажа. Малыш упал на газон. Мать в этот момент мыла посуду на кухне, отец спал в зале. Услышав крики прохожих, они спустились во двор. Обнаружив сына, самостоятельно доставили его в приемный покой МОДБ», - поделились в ведомстве.

    Как добавили в полиции, на данный момент состояние ребенка крайне тяжелое. Малыш без сознания, пребывает в коме и госпитализирован в отделение реанимации многопрофильной областной детской больницы, где находится под наблюдением. Медики выставили ребенку предварительный диагноз «Тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом костей черепа».

    Автор:

    Оксана Матасова

    Здравоохранение Кокшетау Дети
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