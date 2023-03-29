Получившего 14 ножевых ранений работника мечети выписали из больницы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичные врачи выписали из больницы работника мечети Муслухаддина Надырова, получившего множественные ножевые ранения во время намаза две недели назад в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления общественного здравоохранения г.Астана.

«Пациент выписан домой. Чувствует себя хорошо. Ему потребуется время на полное восстановление», - сказал лечащий врач, хирург Многопрофильной городской больницы №3 Арман Саркытбай.

В свою очередь Муслухаддин Надыров поблагодарил руководство и коллектив больницы за оперативные профессиональные слаженные действия, которые спасли ему жизнь.

«Меня привезли в больницу в бессознательном состоянии, с 14 ножевыми ранениями. Врачи во главе с директором больницы Жулдыз Данбаевой буквально вытащили меня с того света. Отдельная благодарность заведующему хирургическим отделением Сергею Вервейну и лечащему врачу-хирургу Арману Саркытбай», - сказал он.



