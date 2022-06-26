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    Получены первые изображения Меркурия

    26 Июня 2022, 16:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Космический аппарат BepiColombo, созданный Европейским космическим агентством (ЕКА) и космическим ведомством Японии (YAXA) во время второго пролета над Меркурием сделал первые снимки планеты, которые были опубликованы на сайте ЕКА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    BepiColombo был запущен в космос в октябре 2018 года и выполняет девять облетов планет: один – Земли, два - Венеры и шесть - Меркурия, с тем, чтобы выйти на орбиту Меркурия против огромного гравитационного притяжения нашего Солнца.

    Во время второго облета Меркурия BepiColombo прошел на расстоянии всего 200 км от его поверхности с относительной скоростью 7,5 км/с.

    Снимки были сделаны тремя камерами наблюдения BepiColombo, показывающими поверхность планеты. Также с помощью космического аппарата был проведен мониторинг магнитных полей, плазмы и частиц окружающей среды планеты в часы, близкие к сближению.

    «Первые изображения - черно-белые снимки с разрешением 1024 x 1024 пикселей были переданы в течение нескольких часов после максимального сближения. Все фотографии Меркурия, полученные в этот раз, планируется опубликовать в Архиве планетарной науки в понедельник, 27 июня», - отмечается в сообщении ЕКА .

    На наиболее близких изображениях появляется возможность идентифицировать большие ударные кратеры и другие характерные геологические особенности, связанные с тектонической и вулканической активностью, такие, как уступы, складчатые хребты и лавовые равнины на поверхности планеты,

    Основная научная миссия BepiColombo по изучению Меркурия начнется в начале 2026 года. В общей сложности он использует девять облетов планет. Его следующий пролет над Меркурием состоится 20 июня 2023 года.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса
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