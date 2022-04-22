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    Получение электронной цифровой подписи доступно через камеру телефона в РК

    22 Апреля 2022, 16:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проходить проверку с помощью QR-кода рекомендуется на своем мобильном устройстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии».

    С 23 апреля видеопроверка Digital ID для получения электронной цифровой подписи (ЭЦП) на портале eGov.kz будет доступна без необходимости подключения камеры на компьютере.

    Процесс удаленного выпуска ЭЦП для жителей страны стал еще более доступным и удобным. Сервис видеопроверка - Digital ID дает возможность пользователям пройти процедуру идентификации для удаленного получения ЭЦП с помощью QR-кода, используя мобильный телефон, если отсутствует или не работает камера на компьютере. Новые обновления доступны для физических и юридических лиц.

    «Получение ЭЦП очень популярный сервис на портале eGov.kz. Только за этот год этой услугой воспользовались уже 4,8 млн раз. Мы часто получаем обратную связь о том, что нет камеры, либо она не работает на компьютере. Эти изменения делают процесс удаленного получения ЭЦП проще и удобней», - отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

    Для того, чтобы воспользоваться новыми обновлениями требуется навести камеру телефона на QR-код, отображенный на экране компьютера, пройти видеопроверку. После успешного подтверждения, необходимо продолжить привычный способ получения ЭЦП на своем компьютере.

    Ранее получить ЭЦП можно было только через камеру на стационарном компьютере.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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