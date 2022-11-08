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    Получат ли подарки впервые голосующие избиратели

    8 Ноября 2022, 16:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральной избирательной комиссией не предусмотрены средства на подарки впервые голосующим избирателям. Об этом заявил член ЦИК РК Константин Петров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Средства на эти подарки у нас точно не предусмотрены. Но я до сих пор помню, как я пришел в 18 лет впервые голосовать. При чем пришел буквально через 3-4 дня после того, как мне исполнилось 18 лет. Я был в списках избирателей и мне подарили телефонный блокнотик. Что касается сувениров, то вполне возможно, что какие-то избирательные комиссии, зная своих избирателей, может, подготовят (сувениры - прим. авт.). Бюджеты централизовано на это не предусмотрены и это личные инициативы самих избирательных комиссий, и эта инициатива необязательная», - сказал Константин Петров.

    20 ноября состоятся внеочередные выборы Президента РК. А перед этим 11 ноября в прямом эфире телеканала «Хабар» состоятся теледебаты среди кандидатов в Президенты РК.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Выборы ЦИК Президентские выборы - 2022
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