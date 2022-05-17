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      Жамбылская область

    Полсотни камер «Сергек» установят в Таразе

    17 Мая 2022, 00:50

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Нехватка кадров, нагрузки на участковых полицейских, состояние дорожной сети и другие проблемные вопросы решали в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, глава региона Нуржан Нуржигитов посетил департамент полиции области и провел совещание по проблемным вопросам в региональном правоохранительном ведомстве

    «Аким Жамбылской области ознакомился с материально-техническим обеспечением Центра оперативного управления, - проинформировали в пресс-службе. - Главе региона была продемонстрирована работа системы видеонаблюдения. Затем он осмотрел фронт-офис, тир, ознакомился с условиями хранения оружия и боеприпасов».

    С участием акима области состоялось совещание, в ходе которого обсудили ряд проблемных вопросов.

    В их числе - нехватка кадров, обследование дорожно-уличной сети города Тараза.

    На совещании прозвучала информация о том, что в 2022 году на территории областного центра планируется установить 48 камер «Сергек», пострадавших ранее в ходе январских событий.

    Начальник департамента полиции Жамбылской области Арманбек Баймурзин отметил, что в принятой в нашей стране сервисной модели работы полиции ключевая роль отведена участковому инспектору как связующему звену между полицией и обществом.

    «На территории областного центра расположено 30 участковых пунктов полиции, закреплено 138 участковых инспекторов полиции, 29 помощников. По нормам, на каждого из них количество населения на закрепленном за ними участке не должно превышать 3 200 человек. Однако им приходится охватывать в два раза больше населения», - сообщил А. Баймурзин.

    Отдельный блок обсуждений посвятили работе ювенальной полиции и вопросам создания безопасной образовательной среды в рамках программы «Цифровой Казахстан». Было отмечено, что в школах города установлено 2 027 камер видеонаблюдения, во всех школах есть тревожная кнопка.

    По итогам совещания глава региона Нуржан Нуржигитов дал конкретные поручения руководителям областных управлений, принимавшим участие во встрече.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью Акимат Безопасность МВД РК
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