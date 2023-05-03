Положительную динамику перевозок грузов между Казахстаном и Таджикистаном отмечают в МИИР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 2022 год объем перевозок грузов транзитом ж/д транспортом между РК и РТ увеличился на более чем 3 %. Об этом сообщила вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Динара Щеглова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан создает все условия и инфраструктуру для развития транзитных перевозок. На сегодня с учетом развитой инфраструктуры сформировано 13 международных транспортных коридоров, из них пять железнодорожных и восемь автомобильных», - сказала Динара Щеглова, выступая на казахстанско-таджикском бизнес-форуме.

По ее словам, в сфере железнодорожного транспорта наблюдается положительная динамика перевозок грузов.

«За 2022 год объем перевозок грузов транзитом ж/д транспортом между РК и РТ увеличился на более чем 3 %», - уточнила Динара Щеглова.

При этом, по данным ведомства, объем экспортно-импортных перевозок грузов за 2022 год между РК и РТ снизился на 18 тысяч тонн и составил 2 357 тысяч тонн (2021 год - 2375 тысяч тонн).

Экспорт – 1979 тысяч тонн, уменьшился на 37,5 тысячи тонн (2021 г. - 2016,5 тысячи тонн). Импорт – 378 тысячи тонн, увеличился на 19,5 тысяч тонн (2021 г. - 358,5 тысяч тонн).

«За первый квартал 2023 года объем транзитных перевозок ж/д транспортом увеличился на 28%. Объем экспортно-импортных перевозок грузов ж/д транспортом увеличился практически на 20%», - сообщила Динара Щеглова.

Вице-министр добавила, что в области автоперевозок действует безразрешительная система в двустороннем и транзитном сообщении.

Также стороны обоих государств в целях укрепления дальнейшего сотрудничества готовы к подписанию меморандума, оговаривающего вопросы развития перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом.

По итогам 2022 года объем экспортно-импортных перевозок грузов составил 288 653,5 тонн, что по сравнению с 2021 годом (173 562,7 тонн) больше на 66%.



