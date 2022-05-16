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    Положительное сальдо Казахстана от таможенных пошлин в ЕАЭС составило 480 млрд тенге

    16 Мая 2022, 20:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан имеет положительное сальдо от ввозных таможенных пошлин. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается ввозных таможенных пошлин, то Казахстан за все время их распределения в целом имеет положительное сальдо на сумму 480 млрд тенге, то есть, Казахстан получает больше, нежели отдает в другие страны. В настоящее время создана Рабочая группа высокого уровня (РГВУ) по созданию условий для повышения устойчивости экономик стран ЕАЭС, включая обеспечение макроэкономической стабильности», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    Как отметили в Правительстве, в состав РГВУ включены министры экономик, финансов и председатели центральных банков государств-членов Союза. РГВУ сформирован перечень первоочередных экономических мер, в рамках которого предусмотрены мероприятия, в том числе по проработке механизма расчетов в национальных валютах и порядка перечисления сумм ввозных таможенных пошлин.

    «В настоящее время Правительством продолжается мониторинг экономической ситуации в ЕАЭС и при необходимости будут приняты меры в соответствии с Договором о Союзе. Таким образом, на сегодня Правительством принимаются все необходимые меры по всесторонней поддержке бизнеса и обеспечению благополучия населения», - заверил Премьер.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика ЕАЭС Алихан Смаилов
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