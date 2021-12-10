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    Половину судейского корпуса Казахстана составляют женщины

    10 Декабря 2021, 16:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В судейском корпусе страны из 2 382 судей более 50% являются женщинами. Об этом сказала председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Лаззат Рамазанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В столице проходит заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.

    «Сегодня в судейском корпусе страны из 2 382 судей более половины – женщины (52,6%). Наблюдается устойчивый рост доли судей-женщин в районных судах. В судебной системе женщины - административные государственные служащие составляют 65,4%. Из них 370 (61%) женщин занимают руководящие позиции. В органах прокуратуры служит 1071 женщина – 22% от общего числа сотрудников, в том числе 7% (73) занимают руководящие должности», - сказала председатель Национальной комиссии Лаззат Рамазанова во время заседания.

    По словам Лаззат Рамазановой, за последние пять лет наблюдается также рост числа женщин, работающих в правоохранительной службе.

    Сегодня в этой сфере служат 12 414 женщин (14%), на руководящих должностях 657 женщин (5,3%).

    Отметим, что на заседании подводят итоги деятельности Национальной комиссии за прошедший год и озвучены задачи на 2022 год.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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