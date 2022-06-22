Половина сделок по продаже автомобилей оформляется онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин прокомментировал передачу части госуслуг частным платформам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Электронное правительство в целом – это не только портал. За ним стоит множество информационных систем. Наша задача – поддерживать работоспособность этих систем и шлюзы электронного правительства, через которые идет интеграция. Портал электронного правительства – это всего лишь один элемент. И мы не особо обращаем внимание на то, сколько у него пользователей», - сказал Багдат Мусин в кулуарах Мажилиса.

Он подчеркнул, что министерство следит за тем, чтобы услуги предоставлялись бесплатно.

«Наша задача обеспечить работу основной части электронного правительства и дать возможность другим предприятиям, предпринимателям предоставлять услуги на частных платформах. Единственное – мы настаиваем на том, что если даже эти госуслуги уходят на частные платформы, они должны предоставляться бесплатно. Мы обеспечиваем бесплатность, доступность и разнообразие форматов госуслуг», - отметил министр.

«Раньше мы видели, что только 5% купли-продажи автомобилей оформлялась на Egov, сейчас 50% оформляется онлайн. В части улучшения - у нас на этот год запланированы работы, результаты вы увидите», - пообещал Б. Мусин.