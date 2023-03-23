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    Половина населения Южной Кореи считает брак необязательным

    23 Марта 2023, 15:00

    CЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Половина жителей Южной Кореи считают брак чем-то несущественным. Еще почти 60 процентов участников недавнего социологического опроса, заявили, что рождение детей после брака не является обязательным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    Не секрет, что на родине K-Pop наблюдается демографический кризис на фоне рекордно низкой рождаемости.

    Как показал отчет правительства Южной Кореи, на основе недавно проведенного соцопроса, только 50 процентов южнокорейцев в возрасте 13 лет и старше считают брак обязательным.

    Согласно отчету Статистического управления Кореи о социальных показателях страны за 2022 год, опубликованному сегодня, среди респондентов-мужчин 55,8 процента высказались за институт брака, гораздо меньше - 44,3 процента - женщин поддержали эту идею.

    «В то время как около 65,3 процента южнокорейцев заявили о необходимости рождения детей после вступления в брак, эта доля упала до 41,1 процента среди подростков, что является самым низким уровнем среди возрастных групп», - говорится в отчете.

    44% из тех, кому за 20, заявили, что рождение ребенка необходимо для супружеской жизни, 54,7% из тех, кому за 30, считают роды обязательными.

    В 2022 году общий коэффициент рождаемости в стране, среднее количество детей, рождаемых женщиной за всю жизнь, составил 0,78, что является самым низким показателем с 1970 года, когда он составлял 4,53.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Корея
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