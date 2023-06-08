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    Половина месячной нормы осадков менее чем за час выпала в Петропавловске

    8 Июня 2023, 15:15

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске и некоторых районах области накануне выпала почти половина месячной нормы осадков. 7-го июня вечером в регионе бушевал ураган, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», область находилась под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов. Отмечалась неустойчивая погода. Наблюдались пыльные бури, гроза, усиление ветра с порывами до 29 метров в секунду. Количество осадков выпало по области неравномерно: от 0 до 18,6 мм.

    На метеостанции «Явленка» в Есильском районе зарегистрировали град диаметром 8 мм, который шел в течение пяти минут. Более 1,5 часа лил сильный дождь. Количество осадков составляет 42% от месячной или 168% от декадной нормы.

    Автоматическая метеостанция в Петропавловске зафиксировала сильный дождь – 21,4 мм - продолжительностью 38 минут. Количество осадков - 48% от месячной или 165% от декадной нормы.

    На метеостанции в Кишкенеколе Уалихановского района отмечалась пыльная буря, видимость 500 м, продолжительность 20 минут. Сухая гроза с усилением юго-восточного ветра.

    Метеостанции в Тайынше и Чкалово Тайыншинского района зарегистрировали усиление ветра, в Чкалово - еще и грозу с дождем. Сильный ветер наблюдался в селе Саумалколь Айыртауского района и Сергеевке района Шал акына.

    Автор:

    Олеся Жуковень

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