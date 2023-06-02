Половина казахстанцев тратят все свои доходы на продукты – депутат Такиев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Мади Такиев обратил внимание на низкие доходы населения. По его словам, 50% казахстанцев обеспечивают себя только продовольственными продуктами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мажилисмен отметил, что в Казахстане насчитывается более 2 млн самозанятых. Из них почти 65% относятся к работающим бедным, получая зарплату до 100 тысяч тенге. Большая часть занята в сельском хозяйстве и торговле.

«Из-за применения различных налоговых режимов их нельзя называть бедными, но нужно с этим разобраться. В результате низких доходов сегодня социальные трансферты из бюджета стали вторым по важности источником дохода населения. Они сегодня уже формируют 23% доходов нашего населения. Динамика ухудшается с 2015 года, когда был уровень 17%. В развитых странах на долю социального трансферта приходится от 10 до 15 %», - сказал Мади Такиев во время обсуждения программы по повышению доходов населения до 2029 года в расширенном собрании партии AMANAT в Мажилисе.

По данным Мади Такеива, из-за инфляции около 50% казахстанцев обеспечивают себя только продовольственными продуктами, на остальное у них не хватает средств. По оценке Всемирного банка, в 2022 году уровень бедности в Казахстане достиг 16%.

Депутат считает, что программа по повышению доходов населения до 2029 года в новой редакции пересмотрена в сторону обобщений и исключения конкретизации формулировок. Мероприятия стали более размытыми и непрозначными, что, конечно, влияет на качество их реализации и сложность в мониторинге.

Ранее министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров доложил о предлагаемых мерах в актуализированной программе по повышению доходов населения до 2029 года.