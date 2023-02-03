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    Половина инвестиций в СКО – за счет приобретения сельхозтехники

    3 Февраля 2023, 21:25

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров считает, что в районах плохо проводят работу по привлечению инвестиций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По инвестициям регион в целом занимает нормальную позицию. Но есть вопросы. В прошлом году привлекли 367 млрд тенге. Половина из них – за счет приобретения сельхозтехники. Ее и без нас приобретут аграрии», - заявил на заседании акимата А.Сапаров.

    Он напомнил, что есть несколько государственных программ для развития региона. Но знают ли о них жители региона – этот вопрос так и остался без ответа.

    «Уже февраль, проектов нет. Много программ для развития регионов, в том числе новая «Ауыл аманатты» под 2,5%. До сих пор не определили, кто будет заниматься кредитованием. 1,8 млрд тенге нужно будет осваивать. Есть прошлогоднее финансирование – из 2,6 освоили 1 млрд тенге, под 6% микрокредитование. Есть 650 млн тенге для молодежи - тоже под 2,5%. Народ об этом знает? Здесь ведь не только сельское хозяйство. Можно ведь эти средства направить на открытие хлебопекарни, небольшого молокоперерабатывающего цеха, убойного цеха, строительство бани, магазина, СТО», - сказал А.Сапаров.

    И.о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Дархан Амрин посетовал на то, что в районах работа идет непросто, не все отрабатывают по госпрограммам.

    «План установлен. В прошлом году ввели 13 проектов в обрабатывающей промышленности. В этом - пул определили. Основную долю занимают инвестиции в сельское хозяйство. Большой объем по Петропавловску. Ваше поручение - по районам не менее одного проекта в обрабатывающей промышленности - отработали. Сейчас есть районы, которые не планируют. Но на следующей неделе покажем проекты. Планы по инвестициям вырабатываем до 2026-го года», - сказал Д. Амрин.

    По данным управления экономики, за прошлый год в регион привлекли 366,6 млрд тенге инвестиций. Из них 60% приходятся на собственные средства предприятий. Объем частных инвестиций в основной капитал составил 304,6 млрд тенге, с ростом на 3,6%. За январь этого года ожидаемый объем инвестиций в основной капитал составит 13,6 млрд тенге. Положительный рост ожидается во всех районах.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство Инвестиции
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