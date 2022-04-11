Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Полный курс вакцинации против КВИ прошли 75 % взрослых узбекистанцев

    11 Апреля 2022, 13:45

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – 75 процентов взрослого населения в Узбекистане прошли полный курс вакцинации от COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства здравоохранения РУ, из 21,4 миллиона запланированных к вакцинации граждан старше 18 лет первую прививку получили почти 20 млн человек, или 93,1% населения. Полностью вакцинировалось 75,3 % взрослого населения.

    На сегодняшний день в стране было использовано 49,4 млн доз вакцины, первую дозу получили 19 977 757 человек, вторым компонентом вакцины привились 16 053 415 и третьим 13 372 805 узбекистанцев (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами).

    Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля прошлого года. Вакцинация осуществляется шестью препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник-V», Moderna, Pfizer и Sinovac. В республике 3 августа 2021 года был принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в мире Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Вице-президент КФБ: Успех в Ташкенте - победа всей страны
    Отказ от дресс-кода летом сэкономит до 7% энергопотребления – эксперты из Узбекистана
    Появилось расписание боев казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Новости партнеров