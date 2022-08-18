Полный курс вакцинации против COVID-19 в РК прошли 9 млн 354 тыс. 315 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По данным на 18 августа 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 млн 575 тыс. 212 человек, вторым компонентом - 9 млн 354 тыс. 315 человек.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 тыс. 169 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а 1 тыс. 227 человек выздоровели от КВИ.



