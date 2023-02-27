Полный грузовик сигарет без акцизов и сопроводительных документов задержан в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области выявлена партия сигарет сомнительного происхождения. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Комитета госдоходов, должностными лицами ДГД по Туркестанской области совместно с сотрудниками ДЭР по Туркестанской области, по оперативной информации на участке автодороги Алматы-Самара было оставновлено грузовое автотранспортное средство марки «DAF».

В товаросопроводительном документе указан маршрут «Алматы-Москва».

При досмотре данного транспортного средства обнаружены табачные изделия в ассортименте, без акцизных марок или QR кодов, а также каких либо товаросопроводительных документов.

Общее количество задержанного товара составило 353 кейсов по 500 пачек (в каждом кейсе), всего 176 500 пачек. В настоящее время согласно действующего законодательства РК ведутся мероприятия по возбуждению уголовного дела.



