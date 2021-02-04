Полную цифровизацию ЕАЭС планируют завершить до 2025 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Коллегии ЕЭК (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Арман Шаккалиев поделился мнением по поводу возможности внедрения электронно-цифровой подписи в рамках ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Определённые неудобства возникают, поскольку домашним ЭЦП в гостевых закупках значительно проще пользоваться, чем ехать в страну, где проходят закупки, открывать филиал или представительство. Сегодня комиссией со странами подготовлен план мероприятий, в первом полугодии мы должны его утвердить. Конечно, мы исходим из того, что у нас разные уровни цифровизации государственных закупок», - сказал Арман Шаккалиев на выездной сессии Службы центральных коммуникаций.

Еще один вопрос, по его словам, касается подтверждения подлинности таких подписей и ряда технических аспектов.

«Сегодня мы интенсивно проводим консультации и у нас есть четкое понимание необходимости реализации данного вопроса. В планах коллегии в первом полугодии рассмотреть план, предусматривающий страновые переходы, так называемый каскадный план», - отметил спикер.

«Я напомню, что у нас были приняты стратегические направления до 2025 года - провести полную цифровизацию государственных закупок в странах-участницах», - заключил А. Шаккалиев.



