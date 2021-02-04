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    Полную цифровизацию ЕАЭС планируют завершить до 2025 года

    4 Февраля 2021, 19:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Коллегии ЕЭК (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Арман Шаккалиев поделился мнением по поводу возможности внедрения электронно-цифровой подписи в рамках ЕАЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Определённые неудобства возникают, поскольку домашним ЭЦП в гостевых закупках значительно проще пользоваться, чем ехать в страну, где проходят закупки, открывать филиал или представительство. Сегодня комиссией со странами подготовлен план мероприятий, в первом полугодии мы должны его утвердить. Конечно, мы исходим из того, что у нас разные уровни цифровизации государственных закупок», - сказал Арман Шаккалиев на выездной сессии Службы центральных коммуникаций.

    Еще один вопрос, по его словам, касается подтверждения подлинности таких подписей и ряда технических аспектов.

    «Сегодня мы интенсивно проводим консультации и у нас есть четкое понимание необходимости реализации данного вопроса. В планах коллегии в первом полугодии рассмотреть план, предусматривающий страновые переходы, так называемый каскадный план», - отметил спикер.

    «Я напомню, что у нас были приняты стратегические направления до 2025 года - провести полную цифровизацию государственных закупок в странах-участницах», - заключил А. Шаккалиев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика ЕАЭС Цифровой Казахстан
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