Полномочия главы «КазТрансОйл» Димаша Досанова досрочно прекращены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полномочия главы «КазТрансОйл» Димаша Досанова были досрочно прекращены. Об этом сообщается на сайте компании АО «Самрук-Казына».

«В соответствии с решением Совета Директоров АО «КазТрансОйл» от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова Д.Г. в качестве Генерального директора (председатель правления) АО «КазТрансОйл», согласно поданного заявления», - сказано в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что Кайрат Шарипбаев покинул пост председателя правления АО «НК QazaqGaz».

