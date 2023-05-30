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    Полномочия депутата маслихата Берика Жакенова будут досрочно прекращены

    30 Мая 2023, 15:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Срок полномочий депутата маслихата Астаны Берика Жакенова завершится досрочно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии со статьей 20, пунктом 3, подпунктом 1 и пунктом 4 Закона Республики Казахстан о местном государственном управлении и самоуправлении в РК, депутат подал ходатайство о назначении на должность, не способную выполнять обязанности депутата. В связи с этим, территориальная избирательная комиссия Астаны приняла решение от 5 мая текущего года о прекращении полномочий депутата городского маслихата Берика Жакенова. Мы выносим предложение в маслихат города Астаны», - сказала на заседании маслихата председатель городской избирательной комиссии города Бакыт Бектемисова.

    Столичный маслихат единогласно утвердил указанное решение.

    Напомним, выборы в Мажилис и маслихаты в Казахстане прошли 19 марта текущего года.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Отставки Астана Маслихат
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