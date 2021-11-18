Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Освоение космоса

    Полнолуние и лунное затмение ждет землян предстоящей ночью

    18 Ноября 2021, 19:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 ноября 2021 года произойдет последнее лунное затмение уходящего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации www.gismeteo.kz, о собенностью будет то, что это будет самое продолжительное частичное лунное затмение за более чем 500 лет. Фаза частичного затмения продлится 3 часа 28 минут и 24 секунды, полного затмения - 6 часов и 1 минуту. К тому же будет полнолуние.

    По прогнозам астрологов, такое совпадение полнолуния и лунного затмения обещает перемены в жизни людей, возможен выход из зоны комфорта, активизация старых подзабытых проблем.

    Чего точно не стоит делать 19 и 20 ноября – это отправляться в путешествие, менять свой статус на работе, обсуждать повышение зарплаты, принимать важные решения и строить далеко идущие планы, ложиться на операцию, совершать большие денежные траты.

    Астрологи советуют по возможности избегать конфликтов и ссор, держать в узде эмоции и не поддаваться тревожности, которая будет нарастать большую часть ноября, но в день полнолуния и лунного затмения достигнет своего пика. Рекомендуется быть максимально уравновешенными и спокойными, навести порядок в доме, решить накопившиеся бытовые вопросы, очистить жилое пространство и мысли.

    Что касается предстоящего лунного затмения, казахстанцы не смогут его увидеть. Это астрономическое явление станет доступно жителям Америки, Северной Европы, Восточной Азии и Австралии.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса
    Новости по теме
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане