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    Полмиллиарда тенге выделено на строительство станции скорой помощи в Атырау

    31 Мая 2023, 16:41

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Полмиллиарда тенге выделено в Атырау на строительство новой станции скорой медицинской помощи. Работы по возведению медицинского учреждения начнутся уже в этом году. Об этом сообщил руководитель управления строительства региона Нурберген Кусайынов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основное здание построят на проспекте Исатая. Площадь земельного участка - 1,98 га. Оно будет состоять из двух блоков: административно-бытового и транспортно-технического. Станция скорой медицинской помощи разместится в 2-этажном здании. Мощность станции - 80 тыс вызовов в год. Здесь будет размещен оперативный отдел, обеспечивающий прием вызовов от населения и управление бригадами скорой помощи, административно-хозяйственная часть, отдел медицинской статистики, аптека и справочное бюро», - сообщил Нурберген Кусаинов.

    Кроме того, будет построено три подстанции в селе микрорайонах Мирный по улице Ашхабадской, микрорайоне Жулдыз и Балауса по трассе Атырау-Еркинкала. Подстанции разместятся в одноэтажных зданиях. Мощность каждой - до 10 тысяч вызовов в год.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Строительство Атырау
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