Полковник Ерден Балгимбаев: Долг каждого солдата – верно служить Родине

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В войсковой части 5517 регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК широко отметили День защитника Отечества и 78-летие Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В День «открытых дверей» были продемонстрированы образцы военной техники и современного вооружения, солдатская одежда.

Аким области Нариман Торегалиев поздравил военнослужащих и солдат с Днем защитника Отечества.

Глава региона отметил, что представители старшего поколения проявили непревзойденный героизм во время Второй мировой войны, в последующие годы боролись за мир, защищали интересы государства, охраняли границы, в настоящее время вносят свой вклад в воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма.

В ходе мероприятия ветеранам и отличникам отрасли были вручены награды.

Среди награжденных нагрудным знаком «За безупречную службу» - начальник управления воспитательной и социально-правовой работы регионального командования «Батыс» полковник Ерден Балгимбаев. Он проработал в военной сфере четверть века.





«Вся моя жизнь связана с военной службой. С детства мечтал стать военнослужащим, достиг этой цели. Долг каждого солдата – верно служить Родине. В честь Дня защитника Отечества желаю всем своим коллегам удачи, счастья и успехов», - сказал полковник Е. Балгимбаев.

Гости посетили музей регионального командования «Батыс», а также попробовали солдатскую кашу. За столом прозвучали фронтовые песни.

Затем военный парад перерос в праздничный концерт.

Ранее сообщалось, что во всех регионах страны в честь празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам ВОВ выплатили единовременную материальную помощь в размере не менее 1,5 млн тенге.



