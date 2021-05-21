Полки с бесплатными продуктами для нуждающихся организовали молодые люди в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В течение месяца дружная компания молодых людей из Караганды проводила благотворительную акцию «Нуждаешься – возьми, можешь – положи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Каждый день возле одного из супермаркетов Пришахтинска появлялся стол с продуктами. Здесь же висело объявление «Нуждаешься – возьми, можешь – положи». Любой нуждающийся мог подойти и взять необходимые продукты. А у тех, кто хотел внести свой вклад в доброе дело, была возможность что-нибудь купить и оставить на столе.

«Идея акции зародилась у знакомых ребят, которые давно следят за деятельностью нашего фонда и оказывают помощь. Они долго готовились, собирали средства, покупали продукты. Сделали специальную памятку, чтобы люди понимали, что это за акция», – рассказывает руководитель общественного фонда «Отзыв» Александр Корогодов.

Продукты на столе были самые разные: рис, гречка, геркулес, макароны, сахар, соль, мука, вода, финики. Узнав из соцсетей об акции, к ней присоединились молодые предприниматели, занимающиеся розничной продажей овощей и фруктов. Поэтому со временем на столе появились яблоки, бананы, киви.

Александр тоже не остался в стороне. Он предоставил средства для акции из фонда, поделился опытом, как лучше проводить подобные благотворительные мероприятия.

«Для обычных людей, которые проходили мимо стола, это было удивительно. Многие сначала подумали, что ребята продают продукты. Видно было, что многие нуждающиеся просто стеснялись подходить. Мы сами их подзывали, давали необходимое», – говорит руководитель фонда «Отзыв».

Это не последняя акция. Волонтеры собираются и дальше помогать землякам. По словам Александра, благотворительность делает людей добрее. Те, кто может помочь, обязательно откликаются на чужую беду.

«Мой фонд уже провел восемь благотворительных акций. В ходе последней мы оказали помощь 40 семьям. Закупили продукты на месяц. И это происходит благодаря обычным людям, которые хотят поддержать социально уязвимых соотечественников. Хотелось бы обратиться к карагандинцам. Не оставайтесь в стороне, каждая копейка может стать причиной улыбок и радости нуждающихся детей, одиноких матерей, людей с ограниченными возможностями», – сказал Александр Корогодов.