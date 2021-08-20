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    Политолог высоко оценил эффективность президентских реформ

    20 Августа 2021, 15:18

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Один из авторов аналитического доклада «Обзор действия нового закона о мирных собраниях» Марат Шибутов прокомментировал итоги первого года действия этого закона и как возросла политическая активность казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Презентация этого доклада проходит сегодня в Алматы. Его авторы Марат Шибутов и Найля Альмухамедова.

    «Как участник всех этих событий, то есть начиная от определения мест для митингов в Алматы и заканчивая, конечно, самим законом, хочу сказать, что старый закон держался более 20 лет, но фактически каждый год на него жаловались. Сейчас все изменилось. Если обычно от 30 до 60 мирных собраний в год проходило по всей стране, то за год, который прошел с момента принятия закона, по всей стране прошло 552 мирных собрания», - отметил он.

    Основная часть мирных собраний, в основном это одиночные пикеты, прошли в Алматы, подчеркнул политолог.

    «Можно сказать, что та самая произошла, и подтверждается это гигантским ростом политической активности: там и феминистки, там и защитники животных, борцы с точечной застройкой, жертвы финансовых пирамид, все постепенно переходят к публичному выражению мнения. Это очень хорошо. Люди выпускают пар, выставляют требования, становятся значимыми политическими субъектами, и это очень важно для всех нас, потому что формируется культура общественно-политического диалога», - добавил политолог.

    В мероприятии принимают участие помощник Президента РК, секретарь Национального совета Ерлан Карин, известные казахстанские эксперты, правозащитники и члены Национального совета общественного доверия.

    В докладе обобщена краткая хронология событий по совершенствованию законодательства о митингах и представлен анализ реализации положений принятых норм в контексте проведенных мирных собраний за прошедший год.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Права человека Политические реформы Общество Президентский пакет мер Реформы Токаева
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