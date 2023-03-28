Политолог: Мажилис VIII созыва - один из самых плюралистичных парламентов за долгий период времени

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня стал известен состав депутатов Мажилиса VIII созыва. Избранный по смешанному мажоритарно-пропорциональному принципу, это, безусловно, один из самых конкурентных и плюралистичных парламентов за долгий период времени. Такое мнение выразила политолог Жанна Тулиндинова, передает МИА «Казинформ».

Как отметила Жанна Тулиндинова на своей странице в Facebook, во-первых, в Мажилис вошли шесть партий. Впервые в законодательный орган попали представители партии аграриев «Ауыл» и «олдскульная» оппозиция в лице Общенациональной социал-демократической партии.

Новичок парламентской гонки - партия предпринимателей «Respublica» - из темной лошадки вырвалась в тройку лидеров, что можно назвать одной из главных сенсаций парламентской кампании.

Во-вторых, несмотря на явный перевес кандидатов от партии AMANAT в голосовании по одномандатным округам в семи округах одержали победу самовыдвиженцы. В том числе видный общественный деятель, редактор оппозиционного издания «ДАТ – Общественная позиция» Ермурат Бапи, которого очень трудно заподозрить в конформизме.

В-третьих, традиционные парламентские партии кооптировали в свои ряды гражданских активистов с достаточно критичной риторикой. К примеру, от партии AMANAT в Мажилис прошел общественный деятель, айтыскер Ринат Заитов.

Хотя партия AMANAT потеряла голоса избирателей в голосовании по партийным спискам (53,9% против результатов прошлых выборов 71,09%), ей удалось компенсировать свои потери уверенной победой 22-х своих кандидатов в одномандатных округах.

Что касается 30% квоты для женщин, молодежи и лиц в особыми потребностями, то партии соблюли ее в разных пропорциях.

По партийному списку AMANAT в Мажилис прошли 8 женщин (20%), четверо представителей молодежи (10%). Депутат Ерлан Абдиев представляет интересы лиц с ограниченными возможностями.

Наиболее инклюзивным является список депутатов от Народной партии Казахстана. В нем две женщины (Ирина Смирнова и Гаухар Тнашева), молодежный активист Ислам Сункар и паралимпиец Кенжегул Сейтжан.

От партии «Ак жол» одна женщин из 6 депутатов (16%), от партии «Ауыл» одна из 8 (12%), от ОСДП одна из 4 (25%), от «Respublica» трое из 6 (50%).

В то же время в 29 одномандатных округах победили только две женщины – Айна Мусралимова (Акмолинская область) и Гульдара Нурумова (Жамбылская область).

Таким образом, в Мажилис VIII созыва прошли 18 женщин (18%), тогда в предыдущем созыве было 28 женщин (26%).

«Тем не менее, очевидно, что новый состав Парламента будет нон-конформистским, с разнополярными мнениями и позициями, неудобным для Правительства, но более релевантно представляющим интересы различных социальных групп казахстанского общества», - считает политолог.



