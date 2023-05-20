Политико-экономические реформы в Казахстане – оценка американских экспертов

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В Вашингтоне аналитический центр «New Lines Institute» провел мероприятие с участием американских экспертов, посвященное экономическим и политическим реформам в Казахстане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Дэниел Витт

Президент Международного налогового и инвестиционного центра Дэниел Витт отметил, что наблюдал без исключения за всеми выборами в Казахстане с 1993 года.

«И то, чему я был свидетелем на каждом из них, говорило о прогрессе. Каждые выборы проходили лучше, чем предыдущие», - сообщил Дэниел Витт.

Эксперт отметил, что о достигнутом прогрессе он судит по таким критериям, как новые политические партии, новые кандидаты в депутаты Парламента РК, сбалансированные СМИ и большая явка избирателей.

Эксперт подчеркнул ценность и значимость мирного перехода власти. Выборы влияют на политическую стабильность, а политическая стабильность – это основа инвестиционного климата.

Он отметил, что обещания в ходе избирательной кампании Касым-Жомарта Токаева в 2019 году были выполнены, проведены конституционные реформы, установлен предельный срок полномочий президента, произошли изменения в Парламенте РК.

По мнению эксперта, работа по проведению реформ еще не завершена. Необходимо продолжать политические и экономические реформы, чтобы действующая власть могла получить также поддержку молодежи и женщин, составляющих большинство населения Казахстана.

В заключение Дэниел Витт призвал США к расширению взаимодействия с Казахстаном и другими странами Центральной Азии. По его мнению, эта часть мира должна быль политически и экономически сильной.

Маргарита Ассенова

Старший научный сотрудник «Jamestown Foundation» Маргарита Ассенова отметила изменения в Конституции и законе о выборах РК, которые чрезвычайно важны.

Так, ограничение мандата Президента Казахстана только одним сроком является новшеством в регионе и является преимуществом и плюсом для страны.

Эксперт отметила, что казахстанский Парламент является более или менее центристским, и ожидается, что он поддержит энергичную экономическую программу Правительства, которая в основном направлена на диверсификацию экономики.

Снижение голосов ведущей партии «Аманат» означает, что другие политические партии будут иметь больше прав голоса при принятии новых законов и изменении направлений развития страны.

По оценкам эксперта, шесть политических партий в Парламенте - это хороший показатель. Предполагается, что в законодательном органе будет больше влияний, баланса и дебатов. Это очень важно, потому что Казахстан готовится приступить к более серьезной экономической реформе, которая должна привести к повышению уровня жизни населения.

Томас Дэнс

Бывший главный советник заместителя Министра финансов США по международным делам Томас Дэнс отметил, что торговые ограничения 1974 года «Джексона-Вэника» утратили свое значение по отношению к Казахстану. Кыргызстан, Россия, Украина и все страны Балтии были исключены из списка данного документа, и сейчас самое подходящее время для наращивания торговых отношений.

По прошествии 30 лет США инвестировали в Казахстан 62 млрд долларов. Общий объем товарооборота стран составляет 3,1 млрд долларов.

По оценке эксперта, США должны играть ведущую роль в сотрудничестве с Казахстаном, чтобы помочь в развитии индустриальных, торговых и логистических проектов, таких как обогащение урана, развитие сельского хозяйства, строительство Срединного коридора. Налаживание прямого авиасообщения между США и Казахстаном будет полезно для бизнеса и туризма в Казахстане. Инвестиции - это лучший способ интеграции США и Казахстана. Также в стране существуют отличные возможности для поощрения изучения английского языка и обмена специалистами.

Томас Дэнс обозначил, что США должны быть реалистами, так как невозможно вести бизнес в Казахстане, если пытаться игнорировать российский рынок или отказываться вести бизнес с Китаем, так как страны экономически связаны, а американский бизнес должен иметь возможность торговать с всеми сторонами.

Ариэль Коэн

Старший научный сотрудник «Atlantic Council» доктор Ариэль Коэн сообщил, что Центральная Азия является одним из самых недооцененных регионов с точки зрения Вашингтона. Если бы Центральная Азия была одной страной с населением около 70 млн человек, то вероятно стала бы кандидатом в G20.

Эксперт отметил лидирующие позиции Китая в экономической сфере, что может беспокоить американских акционеров возможными рисками. Однако Ариэль Коэн привел пример и обратил внимание на успешный опыт американских компаний, которые инвестировали в Казахстан еще в 90-е годы, когда риски были выше.

Страны Центральной Азии открывают перед США большие возможности, потому что там наблюдается большой спрос. Эти возможности не должны быть упущены американским бизнесом и администрацией, если США серьезно относятся к своему участию в Евразии.



