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    Политик должен иногда принимать непопулярные решения – депутат о переносе последнего звонка

    24 Мая 2023, 13:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутата Мажилиса Асхата Аймагамбетова журналисты попросили прокомментировать обоснованность решения о переносе последнего звонка на 1 июня, так как сейчас ученики уже сдают учебники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Этот вопрос надо задавать Министерству просвещения. Я уверен в том, что коллеги занимаются этим вопросом. Там достаточно квалифицированный состав. Сотрудники, которые знают свою работу. Уверен в том, что наши коллеги этими вопросами занимаются и своевременно разберутся», - сказал Асхат Аймагамбетов в кулуарах Мажилиса.

    Депутат заверил, что его дети еще учатся, а не сдают учебники.

    «В разных регионах ситуация обстоит по-разному и в разных школах тоже. Поэтому мы говорим о том, что надо смотреть каждый кейс отдельно и министерство, я думаю, со всеми этими вопросами разберется», - отметил депутат.

    «Очень важно, когда ты на политической работе, в качестве министра или другого госслужащего, принимать решения не только, которые всем понравятся, например, как повышение заработной платы, решение социальных проблеем, но также необходимо уметь принимать, я считаю, непопулярные решения, если они нужны для страны, если есть соответствующие исследования, доказательства», - добавил А. Аймагамбетов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Мажилис Минпросвещения РК школа
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