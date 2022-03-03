Политический курс Президента откроет новое дыхание правящей партии – Марат Сарсембаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший член Комитета ООН по правам человека, доктор юридических наук, профессор Марат Сарсембаев прокомментировал перспективы работы и развития партии «AMANAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«То, что партия меняет имя и делает ребрендинг, должно быть расценено как начало изменений. Прошел один этап партийного развития, теперь настал новый этап. Что касается того, как партия будет двигаться дальше, то многое зависит от людей, которые в ее составе. Это партия власти. Надеемся, что партийный состав еще будет обновляться. Мы уже видим изменения. В руководящий состав партийного органа ранее входили другие лица, часть из которых была выведена из состава. С этой точки зрения хорошо, что есть какое-то движение. Можно сказать, что есть изменения - как в кадровой, так и в партийной политике», - сказал Марат Сарсембаев в беседе с корреспондентом агентства.

Ученый отметил, что новая программа политических реформ, которую президент Касым-Жомарт Токаев объявит 16 марта, откроет новое дыхание партии «AMANAT».

«То, что будет дальше, зависит от того, что Президент скажет о политическом пути развития страны в середине марта, от того, как Глава государства видит политическое развитие страны, от этого зависит многое. Получив ответ на этот вопрос, можно будет сделать более точные выводы. Президент является главой этой партии. Я считаю, что в этот раз Президент озвучит новые политические предложения. Думаю, что партия вооружится указаниями, решениями в рамках этих реформ, и у нее откроется новое дыхание», - добавил эксперт.