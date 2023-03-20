Политический кризис во Франции: нация против пенсионной реформы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С прошлого года во Франции проходят массовые протесты против изменений пенсионного возраста. Несмотря на самые продолжительные возмущения общественности, пенсионная реформа была все же принята 16 марта текущего года в обход французского парламента. После этого страну накрыла новая волна протестов. Митингующие требуют отставки президента Эммануэля Макрона. Подробности читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Французы будут работать до 64 лет

17 марта текущего года Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии законопроекта об изменениях пенсионной системы в обход голосования в парламенте, объяснив это тем, что стране эта реформа необходима.

В начале этого года премьер уже объясняла, что реформа нужна для обеспечения более сбалансированной пенсионной системы. Во Франции действует одна из самых сложных пенсионных систем, где размер пенсии складывается из нескольких составляющих. В основном молодежь «зарабатывает» на пенсию старшему поколению. Однако, во Франции один из самых низких уровней занятости среди молодежи. Кроме того, население Франции не молодеет – рождаемость упала в последние годы.

Фото: Reuters/Pascal Rossignol

Подробнее о сложившейся ситуации в пенсионной системе Франции можно прочитать здесь.

Согласно прогнозам аналитиков, нехватка средств в пенсионном фонде Франции к 2030 году может составить около €20 млрд. По мнению премьера, позволить дефициту разрастаться было бы безответственно. Поэтому президент страны Эммануэль Макрон предложил провести пенсионную реформу. Она была озвучена президентом в его предвыборной программе в 2017 году. Эммануэль Макрон попытался упростить пенсионную систему и повысить возраст выхода на пенсию в 2019 году. Это привело к самой продолжительной волне протестов со времен студенческих волнений 1968 года. Затем проект был заморожен на фоне начавшейся пандемии коронавируса.

Согласно реформе, возраст выхода граждан на пенсию повысится – с 62-х до 64-х лет к 2030 году. Это будет происходить поэтапно, переход ожидается с 1 сентября текущего года. Изменения срока выхода на пенсию – это то, с чем и не согласны большинство жителей Франции, поэтому люди протестуют и бастуют на рабочих местах.

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Народ сказал чёткое «нет», но правительство решило по-другому

Протесты против этой реформы случались и в прошлом году, они усиливались по мере приближения к процессу принятия законопроекта. В начале текущего года в протестах приняло участие уже более 1 млн человек. Предприятия приостанавливали работу, пекарни не пекли хлеб, поставщики электроэнергии снижали выработку, учителя не выходили на работу, на телеканалах крутили повторы, добраться куда-либо было проблематично, поскольку ходили не все поезда.

Не обходилось и без нарушений общественного правопорядка, митингующие взрывали петарды, сжигали мусорные баки, кидали бутылки в полицейских, несколько человек были задержаны. По данным французской полиции 22 января на марш против пенсионной реформы вышло 80 тысяч человек, а по данным профсоюзов 400 тысяч.

Законопроект должны были принять в парламенте. Однако, как известно, у Эммануэля Макрона нет там абсолютного большинства. Поэтому законопроект был принят в обход голосования в парламенте 16 марта текущего года. Правительство страны воспользовалось особой статьей Конституции, согласно которой законопроект может быть принят без голосования в парламенте, если правительству не будет потом вынесен вотум недоверия.

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«Мы не можем рисковать компромиссом, достигнутым между парламентскими комитетами. Мы не можем играть будущим пенсионной системы, реформа необходима», – сказала премьер Элизабет Борн, выступая перед депутатами Национального собрания 17 марта.

Тем самым премьер объявила о том, что правительство принимает на себя ответственность за весь законопроект в соответствии со статьей 49.3 Конституции.

Новая волна протестов

После принятия законопроекта граждане стали протестовать с новой силой. Люди по всей стране вышли на улицы с призывами об отставке Макрона. И несмотря на призывы властей воздержаться от насилия, группа активистов на короткое время захватила торговый центр Forum de Halles в Париже. В ночь на пятницу 17 марта и на субботу 18 марта произошли столкновения протестующих с полицией. Полиции пришлось применить спецсредства.18 марта власти Парижа запретили проведение демонстраций в центре города на Елисейских полях и на Площади согласия. Однако протесты продолжились. В какой-то момент протестующие стали поджигать накопившийся из-за забастовок мусор. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ. Все это закончилось задержанием 61 человек в пятницу 17 марта и 81 человек 18 марта. Всего с момента принятия закона о пенсионной реформе прошло четыре масштабные акции протеста. По данным зарубежных СМИ, более 500 человек было арестовано по всей стране. Из них 283 человека уже освобождено.

Фото: aa.com.tr





«Одно дело – пенсионная реформа, но есть и накопление всеобщего недовольства. Поэтому надо выходить на улицы, без боя мы ничего не добьемся», – заявили протестующие, как сообщает Euronews.

Теперь правительству может быть объявлен вотум недоверия, что по мнению экспертов, очень ожидаемо.

Уже не в первый раз граждане Франции, как в Париже, так и во многих других регионах, протестуют, в том числе по поводу реформы пенсионной системы. По мнению самих жителей страны, они напоминают протесты «желтых жилетов». Протесты «желтых жилетов», представляли собой серию демонстраций, которые начались во Франции в ноябре 2018 года. Первоначально вызванные предложенным повышением налога на топливо, демонстрации быстро переросли в более широкое движение против экономической политики правительства и президента Эммануэля Макрона.

Протестующие, носившие яркие желтые жилеты как символ своего движения, были в основном гражданами рабочего класса, которые были разочарованы высокой стоимостью жизни и кажущимся неравенством во французском обществе. Они призвали к большей социальной и экономической справедливости, в том числе к снижению налогов и повышению заработной платы. Столкновения демонстрантов с полицией сопровождались многочисленными случаями насилия и вандализма. Движение распространилось на другие страны, включая Бельгию и Нидерланды.

Фото: LOIC VENANCE/AFP



По мнению экспертов, Эммануэль Макрон может столкнуться с кризисом доверия и власти, если Национальное собрание проголосует за вотум недоверия правительству. И хотя это голосование вряд ли приведет к отставке нынешнего правительства и смене курса, ситуация может сигнализировать о затяжном политическом кризисе в этой европейской стране.