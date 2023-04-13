Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Политические реформы в Казахстане обсудили в Париже

    13 Апреля 2023, 07:44

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Во вторник во французской столице состоялась экспертная конференция: «Новый Казахстан: новое видение, вызовы и перспективы по итогам демократических выборов», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие с участием ведущих экспертов Франции по Центральной Азии и дипломатов Посольства РК прошло в здании Cercle National Des Armées под эгидой Межуниверситетского комитета ООН в Париже CINUP.

    Конференция вызвала значительный интерес французских экспертов и политологов в связи с политическими реформами, проводимыми в нашей стране. В мероприятии приняли участие признанные французские специалисты по Центральной Азии, а также перспективные молодые политологи Франции.

    Открывая конференцию, Посол РК во Франции Гульсара Арыстанкулова проинформировала аудиторию о происходящих в нашей стране политических событиях. В особом порядке казахстанский дипломат рассказала о недавних выборах в нижнюю палату Парламента РК Мажилис.

    «Сегодня в обществе Казахстана формируется новая гражданская и политическая культура. Менее чем за год в Казахстане прошли пять избирательных кампаний, включая национальный референдум. В основе проводимых реформ лежит формула «сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчетное Правительство», - сказала Посол РК.

    Кроме того, казахстанский дипломат отметила, что Президент РК К.Токаев в выступлении перед новым составом Парламента РК обозначил, что реформы, направленные на совершенствование политической системы, будут продолжены.

    Ведущий эксперт Франции по странам Центральной Азии Катрин Пужоль согласилась с тем, что реформы в Казахстане являются одними из передовых и прогрессивных в Центральной Азии. По ее мнению, руководству нашей страны важно сохранить темп их реализации, что станет образцовой моделью в регионе.

    В то же время политолог из Франции выразила сожаление, что казахстанские избиратели не сделали достаточный выбор в пользу «зеленых» в Казахстане. По словам К.Пужоль, повестка экологических движений актуальна в Европе и хотелось бы, чтобы вопросы сохранения климата активно поднимались не только на европейском континенте.

    Модератор конференции, эксперт Эрик Гишон добавил, что Казахстан и Франция имеют хорошие перспективы для развития отношений в текущих условиях. По его оценкам, Казахстан занимает стратегическое положение в регионе, и в Париже рассматривают нашу страну в качестве приоритетного партнера.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    МИД РК Франция Реформы Токаева
    Новости по теме
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров