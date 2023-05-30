Политические партии Узбекистана утвердили своих кандидатов на президентские выборы

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане все пять политических партий утвердили своих кандидатов для участия в досрочных президентских выборах, которые пройдут 9 июля, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствии с избирательным кодексом, право на выдвижение кандидата в президенты имеют политические партии, официально зарегистрированные в стране не позднее, чем за четыре месяца до дня объявления о начале избирательной кампании. В настоящее время в Узбекистане зарегистрировано пять партий: Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость»), Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП) и Экологическая партия.

Первой своего кандидата 29 мая утвердила Народно-демократическая партия Узбекистана, от которой в президентских выборах будет участвовать ее лидер Улугбек Иноятов.

В тот же день XI съезд Социал-демократической партии «Адолат» принял решение утвердить Робахон Махмудову, бывшего первого заместителя председателя Верховного суда Узбекистана, в качестве кандидата в президенты.

Сегодня на очередном съезде правящей Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) принято решение о выдвижении члена политического совета партии – действующего президента Шавката Мирзиёева кандидатом в президенты.

Кандидатуру действующего главы государства также поддержала Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»).

Последней своего кандидата на предстоящие выборы утвердила Экологическая партия Узбекистана. Им стал глава политического объединения Абдушукур Хамзаев.

Политические партии сдали в Центральную избирательную комиссию соответствующие документы и подписные листы за своих выдвиженцев, после сверки которых ЦИК объявит об их официальной регистрации в качестве кандидатов для участия в досрочных президентских выборах.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о проведении досрочных выборов главы государства, которые назначены на 9 июля 2023 года. На эту должность может быть избран гражданин Узбекистана не моложе 35 лет, хорошо владеющий государственным языком, постоянно проживающий на территории Узбекистана в течение 10 лет до выборов.

Согласно новой конституции Узбекистана, принятой на референдуме 30 апреля, срок президентских полномочий увеличен с 5 до 7 лет. Принятие нового основного закона Узбекистана позволяет действующему главе республики Шавкату Мирзиёеву вновь избираться на эту должность после двух президентских сроков подряд.



