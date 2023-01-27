Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Поликлинику на 250 посещений в день построят в Атырау

    27 Января 2023, 01:58

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В этом году в городе Атырау построят новую поликлинику на 250 посещений в сутки. Об этом сообщил руководитель областного управления строительства Нурберген Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В связи с растущим числом населения в микрорайоне Нурсая, областное управление здравоохранения предложило акимату области построить в этом районе трехэтажную поликлинику на 250 мест. Проектно-сметная документация объекта готова. Проект реализуется в рамках комплексного плана социально-экономического развития Атырауской области.

    «Для финансирования строительства объекта медицинского обслуживания мы направили бюджетную заявку в Министерство здравоохранения РК. Здесь будут проводиться профилактические мероприятия по обследованию и диагностике, люди смогут получить консультации врачей-специалистов и другие виды медицинской помощи», – сказал Н. Кусаинов.
    По его словам, в поликлинике предусмотрены комфортный зал ожидания, дневной стационар, отделение реабилитации, профилактики и социально-психологической помощи, а также отделение консультативно-диагностической помощи, лаборатория, лучевая диагностика.
    Общая площадь медицинского объекта составляет 4709 квадратных метров. Строительство уже ведется.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Строительство Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 135 тысяч костанайцев остаются незастрахованными
    34 многоэтажных жилых дома ввели в эксплуатацию в Жамбылской области за год
    Сокращение срока дородовых выплат и качества интернета в столице – что обсуждалось на коллегии МЦРИАП
    Внедрить вакцинацию против вируса папилломы человека хотят в РК
    Популярное
    1 47 нелегальных таксистов привлекли к ответственности транспортные полицейские
    2 В Президентском парке столицы обнаружили капкан с лапой животного
    3 Маулен Ашимбаев избран председателем Сената Парламента РК
    4 Хищение денег в размере 450 млн тенге при строительстве дорог выявили в СКО
    5 По факту лечения хиджамой младенца в Атырау будет проведена проверка
    Новости партнеров