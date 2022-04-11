Полиция вынуждена была применить табельное оружие - Генпрокуратура о январских событиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжается работа по установлению обстоятельств гибели людей в результате январских беспорядков. Об этом сообщил заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается работа по установлению обстоятельств гибели людей. Органом уголовного преследования по всем таким фактам ведется тщательное расследование, с каждым днем удается восстанавливать картину произошедшего», - сказал Елдос Килымжанов в ходе брифинга в СЦК.

По словам заместителя начальника 1 Службы Генпрокуратуры, в Кызылординской области установлены причины применения табельного оружия в отношении 24 лиц, повлекшие их смерть.

«5 января на местную полицейскую службу департамента полиции Кызылординской области совершено вооруженное нападение. Террористы на грузовой автомашине протаранили ворота здания, где открыли стрельбу из охотничьих ружей, сожгли контрольно-пропускной пункт, камеры центра оперативного управления и патрульные автомашины. В этой связи полиция вынуждена была применить табельное оружие, стреляя сначала в воздух, а потом прицельно - по конечностям нападавших. Однако это не остановило их. Находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, они неоднократно штурмовали здание», - пояснил Елдос Килымжанов.

После второй атаки группа из шести лиц под видом переговоров вызвала руководство полиции - начальника местной полицейской службы Ибраева и командира роты Естаева.

«Воспользовавшись моментом, один из переговорщиков «О», ранее судимый, в упор выстрелил из обреза в командира роты Естаева. Ответным огнем стрелявший был убит. Естаев с многочисленными ранениями, большой кровопотерей в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию, где его чудом удалось спасти. Всего за 12 часов осады было совершено более 10 вооруженных нападений на здание местной полицейской службы. В результате их отражения погибло 20 нападавших», - сказал Елдос Килымжанов.

Также совершена попытка захвата здания городского управления полиции города Кызылорды. При отражении атаки применено оружие в отношении четырех нападавших лиц, которые скончались.

«В тот же день в Атырауской области преступники устроили погром в здании акимата, сопровождающийся применением насилия в отношении сотрудников полиции и военнослужащих. Оружие полицейские не применяли до последнего, даже когда многие из них получили тяжкие телесные повреждения. После неоднократных выстрелов в воздух и реальной угрозы жизни полицейские применили огнестрельное оружие, от которого погиб один нападавший», - рассказал Елдос Килымжанов.