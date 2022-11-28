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    Полиция в Павлодаре собирает бездомных в мороз по колодцам и теплотрассам

    28 Ноября 2022, 11:44

    ​ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Бездомных людей полиция Павлодара в холода отыскивает в подвалах и теплоузлах. Найденных в такого рода местах бомжей стражи порядка доставляют в приемник-распределитель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года более 500 лиц без определенного места жительства​ выявлены полицейскими. Из них 245 человек помещены в приемник-распределитель управления полиции города Павлодара. Также люди доставляются в центр ресоциализации для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», - сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

    По данным департамента полиции региона, с наступлением зимних холодов, павлодарские стражи порядка проводят рейды по местам скопления бездомных людей, которые, давно утратив все родственные связи и не имея жилья, предпочитают жить на улице.

    «В каждом патрульном участке имеется карта с указанием мест дислокации (теплотрассы, канализационные колодцы) людей без определенного места жительства, в которую участковыми инспекторами полиции​ регулярно вносятся изменения и корректировки», - поделились в ведомстве.

    Здесь отметили, что такие люди, чтобы согреться в морозы, ищут тепло и приют в бесхозных сооружениях, колодцах, тепловых узлах, в подвалах многоэтажек, что может привести к плачевным последствиям. Возможны несчастные случаи, пожары, в которых они могут погибнуть или получить ожоги. Если эти люди окажутся на улице в морозы, высока вероятность получить обморожения.

    «Двери приемника-распределителя открыты круглосуточно. За всю историю существования этого учреждения не отказали в помощи ни одному человеку в элементарной возможности согреться. Вопрос – в другом. Выбор: ночевать где-то в нечеловеческих условиях на теплотрассе или здесь – не для каждого человека без определенного места жительства очевиден», - поделились в ДП области.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Общество Погода ДЧС Павлодар
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