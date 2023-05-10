Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.16 eur/kzt 486.67

    rub/kzt 5.82 cny/kzt 64.14
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Полиция не отвечает за побег Кудебаева – Марат Кожаев

    10 Мая 2023, 17:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Полиция не отвечает за побег генерала Кудебаева. Такое заявление сделал первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Здесь не путайте понятия. Генерал Кудебаев не находился под стражей, и полиция не отвечала за его меру пресечения в данном случае. Ему была избрана иная мера пресечения. Речь идет о побегах из-под стражи, когда я в своем докладе говорил, что 11 фактов пресечены. Насколько память мне не изменяет, в этом году 3 факта побегов из мест лишения свободы были совершены у нас. Все трое совершивших побег, практически в течение суток были обнаружены и возвращены в места лишения свободы. Генерал Кудебаев не находился в заключении», – сказал М.Кожаев, отвечая на вопросы журналистов касательно побега С.Кудебаева.

    Напомним, в мае 2022 года экс-начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев был признан подозреваемым по делу о январских событиях. В апреле текущего года стало известно, что Серик Кудебаев, рассмотрение дела которого несколько раз откладывалось в связи с его нахождением в больнице, объявлен в международный розыск. 27 апреля текущего года появилось сообщение о том, что Серик Кудебаев задержан в Турции. Талдыкорганский городской суд приговорил Серика Кудебаева к 10 годам лишения свободы.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Алматинская область Пенитенциарная система МВД РК ЧП-2022 Алматинская трагедия Январские события
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назначен новый начальник ДП Кызылординской области
    Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
    Уснувший водитель такси столкнулся с патрульной машиной в Павлодарской области
    МВД Казахстана внедряет новый стандарт расследования уголовных правонарушений
    Популярное
    1 Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
    2 Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
    3 Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
    4 Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
    5 Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Новости партнеров