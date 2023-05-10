Полиция не отвечает за побег Кудебаева – Марат Кожаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Полиция не отвечает за побег генерала Кудебаева. Такое заявление сделал первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Здесь не путайте понятия. Генерал Кудебаев не находился под стражей, и полиция не отвечала за его меру пресечения в данном случае. Ему была избрана иная мера пресечения. Речь идет о побегах из-под стражи, когда я в своем докладе говорил, что 11 фактов пресечены. Насколько память мне не изменяет, в этом году 3 факта побегов из мест лишения свободы были совершены у нас. Все трое совершивших побег, практически в течение суток были обнаружены и возвращены в места лишения свободы. Генерал Кудебаев не находился в заключении», – сказал М.Кожаев, отвечая на вопросы журналистов касательно побега С.Кудебаева.

Напомним, в мае 2022 года экс-начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев был признан подозреваемым по делу о январских событиях. В апреле текущего года стало известно, что Серик Кудебаев, рассмотрение дела которого несколько раз откладывалось в связи с его нахождением в больнице, объявлен в международный розыск. 27 апреля текущего года появилось сообщение о том, что Серик Кудебаев задержан в Турции. Талдыкорганский городской суд приговорил Серика Кудебаева к 10 годам лишения свободы.



