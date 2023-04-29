Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Полиция нашла подростков, избивших сверстников в Актюбинской области

    29 Апреля 2023, 21:56

    АКТОБЕ.КАЗИНФОРМ - Несовершеннолетние, избившие сверстников, установлены в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на POLISIA.KZ.

    28 апреля в ходе мониторинга соцсетей выявлено видео, где группа молодых людей избивает своих сверстников. Сотрудниками полиции установлено, что в городе Алга несколько подростков, разъезжая на Niva, встретили на улице своих сверстников и беспричинно избили.

    Участники инцидента установлены и доставлены в ОП, где с ними и их родителями проведена профилактическая беседа. В отношении задержанных начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 293 УК РК «Хулиганство».


    Авто, принадлежащее родителям одного из задержанных, водворено на спецстоянку.

    Автор:

    Нурумбетова Дархан

    Актюбинская область Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанский полицейский стал чемпионом мира по панкратиону
    Пассажир поезда оштрафован за срыв стоп-крана в нетрезвом состоянии в Атырауской области
    Старшеклассник распылил перцовый баллончик в школе Павлодара
    Устроить на работу в нефтяную компанию обещала мошенница из Актюбинской области
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    5 Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
    Новости партнеров