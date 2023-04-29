Полиция нашла подростков, избивших сверстников в Актюбинской области

АКТОБЕ.КАЗИНФОРМ - Несовершеннолетние, избившие сверстников, установлены в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на POLISIA.KZ.

28 апреля в ходе мониторинга соцсетей выявлено видео, где группа молодых людей избивает своих сверстников. Сотрудниками полиции установлено, что в городе Алга несколько подростков, разъезжая на Niva, встретили на улице своих сверстников и беспричинно избили.



Участники инцидента установлены и доставлены в ОП, где с ними и их родителями проведена профилактическая беседа. В отношении задержанных начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 293 УК РК «Хулиганство».





Авто, принадлежащее родителям одного из задержанных, водворено на спецстоянку.