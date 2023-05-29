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      Абайская область

    Полицейский вынес из огня мужчину в инвалидном кресле в Семее

    29 Мая 2023, 15:58

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Мужчину с инвалидностью спас из пожара полицейский в Семее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Вечером 15 мая на пульт «101» поступило сообщение о том, что в доме по улице Докучаева произошел пожар.

    В это время с работы домой на личном авто следовал начальник отдела административной практики УАП ДП области Абай Ернур Кутамбаев, который заметил сильное задымление в многоэтажном доме. Понимая, что пожарные подразделения еще не прибыли, он решил самостоятельно оказать помощь гражданам.

    По прибытию на место происшествия на шестом этаже многоэтажного жилого дома открытым пламенем горел балкон. Наблюдалось сильное задымление в подъезде, у людей началась паника.

    К Ернуру Кутамбаеву обратилась девушка, сообщив, что в квартире находится мужчина с инвалидностью, самостоятельно передвигаться не сможет. Понимая риск отравления угарным газом, он ринулся на верхние этажи, попросив помощи у одного из жителя дома, вдвоем они спустили мужчину на улицу.

    О спасении мужчины с пожара пресс-службе департамента полиции стало случайно известно. Сам полицейский о происшествии с пожара не поделился. Полицейский не считает свои действия подвигом и говорит, что оказался в нужном месте, в нужное время.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    МВД РК Спасение Семей
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