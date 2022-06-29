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    Полицейский убил мужчину шестью выстрелами в штате Северная Каролина

    29 Июня 2022, 14:55

    КОНКОРД. КАЗИНФОРМ – Адвокаты матери погибшего мужчины из Северной Каролины требуют привлечь к ответственности полицейского, который хладнокровно выстрелил в безоружного мужчину шесть раз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание ABC News.

    Во вторник адвокаты матери погибшего заявили, что они были в полном недоумении после того, как просмотрели на прошлой неделе видеозапись февральской стрельбы полицейского в городе Конкорде, приведшей к гибели 29-летнего белого мужчины Брэндона Комбса.

    На кадрах видно, как полицейский Тимоти Ларсон пять раз выстрелил в безоружного мужчину после погони, сделал паузу, чтобы позвонить диспетчеру, а затем снова выстрелил в подозреваемого.

    Ранее полиция города Конкорда заявила, что стрельба полицейского была вызвана физическим столкновением с подозреваемым в автосалоне, где Комбс пытался угнать грузовик.

    По данным адвокатов, видеозапись показывает, что между Комбсом и офицером Ларсоном не было никакой борьбы до того, как офицер открыл огонь. Камера засняла короткую пешую погоню, которая закончилась, когда Комбс сел на водительское сиденье полицейского внедорожника Ларсона.

    Адвокаты призвали чиновников обнародовать видеозапись и предъявить обвинение офицеру полиции за неоправданное применение силы.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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